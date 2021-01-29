Мишустин отметил необходимость увеличения доли российского оборудования на лесозаводах РФ

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел в пятницу в рамках рабочей поездки в Карелию лесозаготовительную технику производства местного завода ООО "Амкодор-Онего" и посетил одно из крупнейших лесопредприятий региона - Соломенский лесозавод.

Гендиректор "Амкодор-Онего" (компания входит в белорусский холдинг "Амкодор") Александр Шакутин продемонстрировал главе правительства харвестеры и форвардеры, предназначенные для валки деревьев и их перевозки. Мишустин назвал предприятие ярким примером совместных российско-белорусских проектов и напомнил, что во вторник встречался со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Главы кабминов двух стран обсуждали на этой встрече в том числе условия для дальнейшего развития сотрудничества.

После этого Мишустин прошел в один из цехов Соломенского лесозавода, где ознакомился с процессом производства и ассортиментом продукции. Ему также рассказали о планах по дальнейшему развитию предприятия. Премьер при этом обратил внимание на значительное количество импортного оборудования, установленного на заводе, и подчеркнул необходимость постепенного увеличения доли отечественных конкурентоспособных аналогов.

"Соломенский лесозавод" - одно из крупнейших предприятий в Карелии, история которого насчитывает более 140 лет. Основным видом продукции предприятия являются фрезерованные детали из цельной и сращенной древесины, технологическая щепа. Среди ключевых заказчиков - деревообрабатывающие компании из более чем 20 стран.

Белорусский холдинг "Амкодор", куда входит "Амкодор-Онего", объединяет более 30 предприятий. Это одна из крупнейших в СНГ компаний, специализирующихся на производстве строительно-дорожной, коммунальной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной техники и компонентов для нее. В номенклатуру предприятий холдинга входит более 125 моделей и модификаций техники.