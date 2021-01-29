Число безработных в Подмосковье сократилось до 130 тысяч

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Число зарегистрированных безработных в Московской области сократилось до 130 тыс. человек. В пиковые периоды пандемии их количество достигало 155 тыс. человек, сообщила в пятницу в эфире телеканала "360" министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

"У нас сохраняется все еще высокий уровень безработицы, количество безработных граждан на сегодняшний день - 130 тыс. человек. Это уже несколько ниже, чем было в пик пандемии. Тогда у нас было 150-155 тыс. человек, тем не менее, он еще <...> достаточно высокий", - сказала она.

Фаевская добавила, что в 2021 году минимальное пособие по безработице будет на уровне до пандемии и составит 1,5 тыс. рублей. Размер максимального пособия сохранится на уровне 12 130 рублей, но выплачиваться в таком размере оно будет только в первые три месяца, в последующие три месяца - по 5 тыс. рублей.

Переобучение населения

По словам Фаевской, более 4 тыс. жителей Московской области прошли переобучение в центрах занятости региона и нашли работу в 2020 году.

"Каждый житель может пройти переобучение в центре занятости. Центр занятности организует такое переобучение на предмет повышения квалификации, получения какой-то смежной, близкой профессии, специальности для того, чтобы это помогло в трудоустройстве. В 2021 году у нас уже приступили к обучению 11 человек, а в общей сложности за 2020 год чуть более 4 тыс. человек прошли такое переобучение и трудоустроились", - пояснила Фаевская.

Она отметила, что в банке вакансий около 67 тыс. предложений на территории Московской области.

"У наших жителей есть семьи, есть дети, есть ответственность, есть пожилые родители, которым тоже надо помогать, поэтому всем желающим найти работу сотрудники наших центров занятости - их 46 - готовы такую помощь оказать", - добавила Фаевская.