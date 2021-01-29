Около 4 тыс. человек в Подмосковье прошли переобучение в 2020 году

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. жителей Московской области прошли переобучение в центрах занятости региона и нашли работу в 2020 году. Об этом сообщила в пятницу министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

"Каждый житель может пройти переобучение в центре занятости. Центр занятности организует такое переобучение на предмет повышения квалификации, получения какой-то смежной, близкой профессии, специальности для того, чтобы это помогло в трудоустройстве. В 2021 году у нас уже приступили к обучению 11 человек, а в общей сложности за 2020 год чуть более 4 тыс. человек прошли такое переобучение и трудоустроились", - сказала Фаевская в эфире телеканала "360".

Она отметила, что в банке вакансий около 67 тыс. предложений на территории Московской области.

"У наших жителей есть семьи, есть дети, есть ответственность, есть пожилые родители, которым тоже надо помогать, поэтому всем желающим найти работу сотрудники наших центров занятости - их 46 - готовы такую помощь оказать", - добавила Фаевская.