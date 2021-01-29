Правительство одобрило уведомительный режим для лекарств, выпущенных до 1 февраля

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Правительство одобрило введение уведомительного режима для маркированных лекарств, выпущенных в оборот до 1 февраля 2021 года. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"В отношении лекарственных препаратов, сведения о которых представлены в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения до 1 февраля 2021 года, или на которые получены разрешения на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарственных препаратов до 1 февраля 2021 года, субъект обращения лекарственных средств вправе осуществлять дальнейшие операции с такими лекарственными препаратами до истечения срока их годности", - отмечается в документе.

Ранее Минпромторг предложил ввести уведомительный режим для маркированных лекарств, выпущенных в оборот до 1 февраля 2021 года.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Система маркировки должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверить легальность товаров через специальное мобильное приложение. Цифровой код Data Matrix, который наносится на упаковки, содержит информацию о производителе и движении товара от завода до аптеки или больницы. Пока немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), вопрос движения препаратов, которые могли оформляться по правилу "15 минут" до 1 февраля, после этой даты обсуждался с регуляторами и участниками рынка. По мнению оператора, возможность использования уведомительных схем для данной группы лекарств позволит избежать сложностей с движением товара, который оформлялся в уведомительном режиме. "В то же время в аптечных организациях и медучреждениях предпочли оформлять товар по стандартным схемам со строгой прослеживаемостью. Это говорит о наработке опыта оформления маркированного товара и стабильности работы в системе", - добавили в ЦРПТ.

До 1 июля в России еще действует упрощение для приемки препаратов. Таким образом, для аптек и больниц ничего не меняется - они подают данные в систему и могут сразу продавать или использовать лекарства.