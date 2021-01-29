Хайнань начал использовать беспошлинный канал для импорта транспортных средств

ХАЙКОУ, 29 января. /ТАСС/. Первая компания в южнокитайской провинции Хайнань воспользовалась особым каналом для беспошлинного импорта транспортных средств. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, одно из внешнеторговых предприятий, базирующихся в городе Санья, уже успешно прошло все необходимые процедуры и в ближайшее время сможет ввозить автомобили и яхты без налогов и таможенных пошлин. Ожидается, что первая партия из 10 машин и двух прогулочных катеров, оформленных по новой схеме, прибудет из Канады на остров до майских праздников.

"Мы постоянно занимаемся продажами автомобилей и уже много лет взаимодействуем с иностранными дилерами, поэтому решили воспользоваться этой благоприятной возможностью", - заявил представитель компании-импортера Sanya Qiongchi ("Санья цюнчи") Гао Тяньсян. По его словам, новые меры хайнаньских властей вызвали большой интерес у бизнеса, поскольку "позволяют заметно снизить издержки предприятий, связанных с деятельностью в сфере туризма и транспорта, а также компаний, специализирующихся на лизинге автомобилей".

Как уточнила сотрудник таможенного управления Санья Куан Линьси, все больше компаний проявляет интерес к каналу беспошлинного импорта транспортных средств на Хайнане. "Мы охотно предоставляем информацию, выслушиваем пожелания поставщиков и активно помогаем оформить заявки", - рассказала она.

Хайнань с 12 января в режиме "одного окна" начал оформлять процедуры беспошлинного ввоза наземных и водных средств передвижения. Государственные органы провинции, осуществляющие контроль за международными грузами, уже получили заявки от более чем 60 компаний, из них примерно половина в ближайшее время смогут воспользоваться новой возможностью.