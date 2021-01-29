Технология "Зеленая сейсмика" "Газпром нефти" сохранит свыше 1 млн деревьев за год

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Разработанная "Газпром нефтью" технология "Зеленая сейсмика", позволит только на четырех геологоразведочных проектах сохранить свыше 1 млн деревьев. Всего за время ее применения с 2017 года было спасено 4,5 млн деревьев. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В 2021 году применение технологии "Зеленая сейсмика" на 4-х геологоразведочных проектах позволит компании сохранить свыше 1 млн деревьев", - сообщили в компании.

Эта технология уже получила Национальную экологическую премию имени В.И. Вернадского за сокращение воздействия на окружающую среду при геологоразведке.

"Зеленая сейсмика" - инновационная технология сейсморазведочных работ с использованием беспроводного регистрирующего оборудования. Оно устанавливается компактной вездеходной техникой и исключает необходимость создания в лесах просек, ширина которых раньше могла достигать 5 м.

Кроме того, отказ от применения тяжелой техники значительно сократил потребление горюче-смазочных материалов, снизил нагрузку на почву и повысил безопасность проведения работ.

Технология широко используется компанией при исследовании участков с лесными массивами в ХМАО-Югре, в ЯНАО и в Томской области. В дальнейшем ее применение будет расширено.