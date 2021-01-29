Европейский регулятор одобрил вакцину от коронавируса компании AstraZeneca

ТАСС, 29 января. Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе регулятора.

"Комитет по лекарственным средствам для человека рекомендовал выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины AstraZeneca для использования среди лиц старше 18 лет", - говорится в документе.

Это третья вакцина от коронавируса, одобренная на территории ЕС.