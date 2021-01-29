Абрамченко назвала опыт ЧТПЗ в экологической модернизации лучшим в стране

ЧЕЛЯБИНСК, 29 января. /ТАСС/. Опыт Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) в Челябинской области в реализации программы экологической модернизации производства является лучшим в России. Об этом заявила журналистам в ходе рабочей поездки в Челябинск заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Ранее ТАСС сообщал, что высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха зафиксирован в 48 городах России. Самый вредный воздух для здоровья человека, согласно исследованиям Роспотребнадзора, отмечен в Челябинске.

"Я не ожидала, что металлурги могут быть настолько экологичными и настолько современными. Причем, учитывая, что данное производство было модернизировано 10 лет назад, ровно вот с такими стандартами. Это точно можно относить к лучшей практике в стране, точно совершенно. И хотелось бы, чтобы все загрязнители, которые сегодня являются основным таким раздражающим фактором в 12 городах, в отношении которых нужно реализовать федеральный проект "Чистый воздух", были такими, как это предприятие", - сказала она.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", а также нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".

Программа "Чистый воздух"

Целью федерального проекта "Чистый воздух" является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах. На данные цели выделено более 500 млрд рублей.

Как отметила Абрамченко, объем финансирования программы является достаточным. "Все необходимые инструменты у нас есть. У нас есть достаточный объем финансирования, как частного, так и государственного. Государственное, с моей точки зрения, финансирование, бюджетное, необходимо направлять на такие мероприятия, как модернизация котельных, то есть системы ЖКХ, на закупку другого современного общественного транспорта, на модернизацию. Как раз вот, мы говорили, для Челябинска характерный пример трамвайного сообщения, потому что крайний раз к этому подходили, наверное, в советское время", - сказала Абрамченко, отвечая на вопрос, может ли программа быть не выполнена.