Индексы Мосбиржи и РТС за январь снизились на 0,4% и 1,4%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи за январь 2021 года потерял около 0,4%, завершив последнюю основную торговую сессию месяца на отметке 3 277,08 пункта, индекс РТС за месяц упал на 1,4%, остановившись на 1 367,64 пункта, свидетельствуют данные торгов. Доллар за то же время вырос примерно на 1,4%, евро - на 0,15%.

По итогам последнего торгового дня месяца индекс Мосбиржи снизился на 1,94%, РТС - на 1,23%. Рубль в пятницу укрепился - доллар по состоянию на 19:33 мск снизился на 0,32%, до 75,63 рубля, евро - на 0,32%, до 91,82 рубля.

Инвесторы начали фиксировали прибыль, не дождавшись позитива. Кроме того, к концу торгового дня ухудшился и внешний фон, считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. "Компания Johnson & Johnson обнародовала слабые результаты эффективности вакцины от COVID-19 - в среднем 66%. Так, повлиять на рыночный сентимент не смогла и неплохая макростатистика - лучше ожиданий вышли немецкие статданные по безработице за декабрь и оценка ВВП за четвертый квартал 2020 года, а также данные по расходам и доходам граждан США в декабре", - рассказал эксперт.

В лидерах роста на торгах в пятницу оказались акции ПИК (+4,11%), ЛСР (+1,17%) и "Детского мира" (+1,31%). Бумаги компаний строительного сектора растут в преддверии назначенного на 12 февраля заседания по ключевой ставке Банка России, отметил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин. "Динамика финансовых показателей сектора в последние кварталы стала значительно сильнее зависеть от изменения процентных ставок в связи с ростом доли ипотеки в продажах до уровней более 60% -70%. Тем самым, ситуация, возможно, отражает ожидания на рынке смягчения кредитной политики ЦБ в феврале", - пояснил эксперт.

В пятницу под заметным давлением оказались бумаги "Новатэка" (-4,03%) и генерирующих компаний - акции "Россетей" просели на 4,01%. Также заметное снижение продемонстрировали бумаги "Норильского никеля" (-3,36%).

"На акции "Норникеля" в пятницу дополнительное давление оказывали новости о неготовности Росприроднадзора идти на компромисс с компанией в споре о размере штрафа за экологический урон. "Норникель" также представил операционные результаты, согласно которым производство никеля в прошлом году выросло на 3%, а меди - снизилось на 2%", - отметила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Прогноз на понедельник

Риск-аппетиты в начале будущей недели стабилизируются, покупатели могут начать выкупать подешевевшие активы после просадки, так как для формирования более масштабной коррекции причин сейчас нет, считает Бахтин. "В выходные выйдут январские PMI в производственном и непроизводственном секторах КНР, в понедельник картину дополнит индекс деловой активности в производственном секторе Поднебесной от Caixin. Инвесторы также оценят производственные PMI за первый месяц года Германии, США, Великобритании. PMI обрабатывающих отраслей РФ за январь представит в понедельник и Росстат", - добавил эксперт.

Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на понедельник - 3 250-3 350 пунктов, по курсу рубля к доллару - 74,8-76 рубля.

Осин, напротив, считает, что в понедельник преобладают шансы снижения рынка. Целевые диапазоны закрытия первого торгового дня следующей недели по оценкам "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 260-3 340 пунктов, а также 75,25 - 76,1 рубля и 91,05 - 92,1 рубля соответственно.