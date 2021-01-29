Кабмин может ввести новые меры стимулирования экологически ориентированных предприятий

ЧЕЛЯБИНСК, 29 января. /ТАСС/. Правительство рассматривает возможность введения новых стимулирующих мер в сфере промышленности и ЖКХ для предприятий, которые ориентированы на экологическое производство. Об этом сообщила журналистам в ходе рабочей поездки в Челябинск заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

"На совещании мы осуждали три больших вопроса. <…> Третий - это как раз меры стимулирующего характера, налогового и неналоговые, которые должны работать в отношении системы ЖКХ, которые должны работать в отношении промышленности, для того, чтобы не только частные инвестиции вкладывать, а еще и получать некие преференции", - сказала Абрамченко.

По ее словам, издержки предприятий могут сократиться, если ориентироваться на зеленый курс. "Если ты поставил современный фильтр в котельную, ты должен иметь возможность ускоренной амортизации, для того, чтобы нести меньшие издержки. Если ты "зеленый", если ты экологичный, издержек должно быть меньше", - пояснила Абрамченко.

Она также добавила, что экологическая система контроля со стороны государства за исполнением обязательств программы "Чистый воздух" предприятий-"загрязнителей" необходима. "< ...> необходима система контроля со стороны государства, для того чтобы воля собственника, воля конкретного загрязнителя имела контролирующую оценку со стороны государства. Такой экологический стимулирующий фактор со стороны государства должен включаться в автомате", - отметила Абрамченко.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах. На данные цели выделено более 500 млрд рублей.