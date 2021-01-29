Посольство Греции считает, что турпоток из РФ может восстановиться после открытия рейсов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Возобновление регулярных рейсов между Россией и Грецией с 8 февраля позволяет надеяться на возвращение прежних объемов турпотока при соблюдении противоэпидемических норм и проведении вакцинации. Об этом заявили ТАСС в пятницу в греческом посольстве в Москве.

"Возобновление регулярного авиасообщения между Россией и Грецией - это показатель надежды на то, что вместе с проведением вакцинации населения и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм туристический поток может вернуться к доковидным показателям", - отметили в диппредставительстве.

Там сказали, что действующие в Греции противоэпидемические правила останутся без изменений на момент восстановления регулярного авиасообщения между странами. Прибывающим необходимо будет предоставлять справку об отрицательном результате теста ПЦР на коронавирус, который был выполнен не позднее, чем за 72 часа до отправления.

"Требование о самоизоляции граждан устанавливается в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в Греции, то есть это требование постоянно меняется. На данный момент для всех граждан, прибывающих на территорию Греции из-за рубежа, действует 7-дневный карантин", - пояснили в посольстве.

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил в четверг, что Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур - три раза в неделю.