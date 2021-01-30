Китай ввел в коммерческую эксплуатацию пятый энергоблок реактора "Хуалун 1" в Фуцине

ШАНХАЙ, 30 января. /ТАСС/. Китай ввел в коммерческую эксплуатацию пятый энергоблок реактора третьего поколения "Хуалун 1" на АЭС в городе Фуцин в восточной провинции Фуцзянь. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC).

Реактор уже начал вырабатывать электроэнергию для поставки потребителям после семи дней работы в тестовом режиме, уточнили в компании. Запуск энергоблока номер пять на этой АЭС был осуществлен 27 ноября 2020 года. В начале января 2021 года на станции были проведены холодные испытания шестого энергоблока реактора "Хуалун 1".

В настоящее время как в самом Китае, так и за рубежом идет сооружение шести энергетических установок по такой же технологии. На АЭС в городе Фуцин уже установлены четыре реактора второго поколения, мощность каждого из которых составляет до 1 тыс. мегаватт.

Китайский реактор третьего поколения "Хуалун 1" является совместной разработкой Китайской национальной ядерной корпорации и Китайской генеральной корпорации ядерной энергетики, которая велась последние 30 лет. В конце прошлого года соответствующая технология получила разрешение для выхода на рынок Европы. Проектный срок эксплуатации "Хуалун 1" составляет 60 лет.