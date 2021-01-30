Опрос: частные инвесторы тратят свой доход на машины и квартиры

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Каждый десятый частный инвестор в России потратил свой доход на первый взнос по ипотеке, еще 14% - на покупку автомобиля. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Райффайзенбанком (имеется в распоряжении ТАСС).

Согласно опросу, чаще всего доход от инвестирования тратят на ремонт квартир (28% респондентов), еще 16% предпочитают вложить деньги в образование, 14% - в свое здоровье, столько же опрошенных тратят доход на автомобиль.

При этом каждый третий опрошенный за год заработал 10-30% годовых, а 3% респондентов более чем на 30% увеличили свой депозит. Однако в большинстве случаев выбранная инвестором стратегия приносит доходность до 10% годовых.

"Инвестиции - важная часть финансовой стратегии. Однако в идеальном сценарии, инвестировать нужно имея "подушку безопасности", взвесив все риски и оценив свой риск - профиль инвестора. Это три основных правила ответственного инвестирования, - дал совет руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка Кирилл Матвеев. - Риск-профиль может меняться в зависимости от возраста, востребованности вашей профессии на рынке, объема вложений и других факторов. Ответственный подход к инвестированию и сбалансированный портфель помогают зарабатывать".

Самым популярным инструментом у частных инвесторов являются акции - более 80% используют его в своих стратегиях. На втором месте - облигации (государственные или бумаги частных компаний). Также россияне используют ETF и БПИФы, а около 16% - торгуют криптовалютой.

Райффайзенбанк провел опрос в январе среди более тысячи человек, занимающихся инвестированием своих средств.