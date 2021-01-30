Онлайн-продажи товаров для охоты на Wildberries за 2020 год выросли в четыре раза

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Онлайн-продажи товаров для охоты в РФ достигли максимального за три года значения в 2020 году, увеличившись в 30 раз к 2017 году и в четыре раза к 2019 году. Об этом говорится в исследовании крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries (имеется в распоряжении ТАСС). Объем продаж в денежном выражении ретейлер не раскрывает.

"В России растет интерес к такому традиционному виду отдыха как охота. В 2020 году был отмечен максимальный объем продаж товаров этой категории за последние три года. Россияне приобрели на Wildberries в 2020 году в 4 раза больше товаров для охоты, чем в 2019 году. По сравнению с 2018 годом спрос на данную категорию товаров вырос в 12 раз, а с 2017 годом - в 30 раз", - говорится в исследовании.

Самыми популярными товарами у охотников стали туристические ножи (рост продаж в штуках в 4 раза в годовом сопоставлении), туристические коврики (в 9 раз), газовые горелки для приготовления пищи (в 6 раз), бинокли (в 8 раз) и охотничьи манки (в 6 раз).

"Многие россияне предпочитают длительные поездки на охоту: в 2020 году спрос на палатки и спальники вырос в 4 раза год к году. Туристические стулья стали приобретать в 10 раз чаще, а столы - в 4,5 раза. Для того, чтобы обогреть место стоянки и приготовить пищу, жители нашей страны выбирали туристические плиты (рост продаж в штуках год к году в 23 раза), газовые плиты (в 10 раз) и газовые обогреватели (в 31 раз)", - отметили аналитики.

Еще одной существенной статьей расходов для охотников стала соответствующая экипировка и обувь: для длительных поездок россияне приобретают охотничьи костюмы, маскировочные накидки и костюмы, а также резиновые сапоги (рост продаж в штуках на 54%) и валенки (+35%).