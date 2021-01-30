Автодилеры не прогнозируют ухода из России крупных игроков авторынка в 2021 году

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Дилеры не прогнозируют в 2021 году ухода из России крупных игроков авторынка, однако не исключают, что это могут сделать небольшие компании с низкими продажами в стране. Об этом ТАСС сообщил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Зубарев.

"Есть такие производители, которым мы не придаем значения. Считаем, что их уже нет на рынке - продажи мизерные. Возможно, из них кто-то и уйдет. Для тех, кто входит в ведущую двадцатку по продажам, оснований пока нет. Ни предпосылок, ни слухов нет, - отметил он. - Но учитывая, что сейчас тут много составляющих - зарекаться не буду - 2020 год научил, что все может быть".

Ранее российская "дочка" Honda - "Хонда Мотор Рус" заявила о прекращении поставок новых автомобилей в страну в течение 2022 года. В России официально продаются только две модели японского автопроизводителя - кроссоверы Honda CR-V и Honda Pilot. В январе СМИ также писали об уходе в 2021 году из России американского Chrysler, однако официальный представитель компании опроверг эту информацию.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в 2020 году упали на 9,1%, до 1,6 млн штук. Лидером среди производителей на российском авторынке в 2020 году традиционно стал "Автоваз", несмотря на падение продаж Lada на 5% - до 343,5 тыс. авто. На втором месте южнокорейская компания Kia, продажи которой упали на 11% - до 201,7 тыс. машин. Замыкает тройку Hyundai - компания сократила продажи на 9%, до 163,2 тыс. авто. Следом идут Renault - 128,4 тыс. проданных автомобилей (-11%) и Volkswagen - 100,2 тыс. машин (-4%).