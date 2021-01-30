Кабмин выдвинул кандидатов в совет директоров Первого канала

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Правительство России выдвинуло кандидатов для избрания в качестве представителей РФ в новый состав совета директоров и ревизионной комиссии Первого канала. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на официальном портале правовой информации.

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Первый канал" (г. Москва) согласно приложению", - говорится в тексте.

Росимуществу поручено "обеспечить включение указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам".

В совет директоров выдвинуты помощник президента РФ Максим Орешкин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, замглавы аппарата правительства РФ Леонид Левин, а также начальник Управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, генеральный директора АО "Первый канал" Константин Эрнст, первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев, замглавы финансового департамента, вице-президент ВТБ Светлана Федоренко, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей - вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь, председатель правления АО "Согаз" Антон Устинов.

В состав ревизионной комиссии предлагаются генеральный директор АО "Внешнеэкономическое объединение "Автопромимпорт" Евгений Казанов, заместитель начальника управления Росимущества Ольга Рязанова, заместитель директора департамента - начальник отдела Минцифры РФ Геннадий Трубицын.