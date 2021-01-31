В "Энергомаше" заявили, что проблемы с качеством на производстве остались

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Научно-производственное объединение (НПО) "Энергомаш" (входит в Роскосмос) отмечает наличие проблем с качеством на производстве, но ведет работу по его улучшению. Об этом сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов в интервью газете "За Родину", опубликованном в воскресенье.

"Не могу сказать, что мы добились совершенства в вопросах качества, проблемы по-прежнему есть. Но вместе с тем надо признать, что и серьезная динамика к улучшению тоже есть", - сказал Арбузов.

Он подчеркнул, что у работников меняется отношение к вопросам качества. "Если раньше нарушения были систематические, то сегодня их становится меньше, а люди думают не только о том, сколько заработать, но и как сделать свою работу качественно", - пояснил он.

В то же время гендиректор "Энергомаша" отметил, что многие до сих пор пренебрегают требованием использовать технологический процесс на рабочем месте.

"Мы даже были вынуждены ввести жесткие требования к тем, кто надеется только на свой опыт, и забывает, что есть технологический процесс и его надо обязательно выполнять. Так что качество для нас по-прежнему дорогое. И в этом есть проблема", - отметил Арбузов.

Зарплата рабочих

Некоторые основные рабочие, которые трудятся в НПО "Энергомаш", получают около 150 тыс. рублей и выше, сообщил гендиректор предприятия.

"Не секрет, что некоторые основные рабочие получают 150 тыс. рублей и выше, что превышает среднюю планку", - рассказал Арбузов.

По его словам, основная задача руководства - создать условия, при которых человек может заработать, создавая детали или продукт в форме интеллектуальной собственности. Такой подход, добавил Арбузов, дал возможность притоку молодых специалистов.

"Заработная плата в НПО "Энергомаш" вполне достойная, даже с учетом близкого расположения к Москве", - подчеркнул глава предприятия.

В декабре 2019 года Арбузов сообщал в интервью ТАСС, что средняя зарплата работников НПО "Энергомаш" составляет 78 тыс. рублей в месяц. Тогда он уточнил, что средний возраст сотрудников конструкторского бюро - от 35 до 40 лет, однако там работают и выпускники вузов. При этом гендиректор отметил, что руководство предприятия старается поддерживать возрастной баланс, "чтобы опыт и знания передавался молодым работникам".

НПО "Энергомаш" разрабатывает и производит мощные жидкостные ракетные двигатели первой ступени для ракет-носителей.