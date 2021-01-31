В ЕС пообещали, что поставки вакцин в Британию по заключенным контрактам продолжатся

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании получило заверения Евросоюза в том, что поставки вакцин из континентальной Европы на территорию королевства по уже заключенным контрактам будут продолжаться. Об этом заявила 31 января в эфире телеканал Sky News министр внешней торговли Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

"Премьер-министр [Соединенного Королевства Борис Джонсон] провел разговор с [главой ЕК] Урсулой фон дер Ляйен, которая предельно ясно дала понять, что поставки по контрактам нарушены не будут. Это очень важное для нас заверение, и, конечно же, Великобритания также сама производит вакцины", - сказала Трасс.

Министр подчеркнула, что программа вакцинации населения Великобритании осуществляется по графику. Планируется, что наиболее уязвимым для вируса категориям граждан (около 15 млн человек) вакцина будет введена к середине февраля, к началу весны прививки также сделают людям из других групп риска, а к осени препарат должны будут получить все взрослые жители страны. При этом Трасс отметила, что королевство планирует оказывать помощь другим странам, в том числе государствам ЕС, в осуществлении вакцинации, а также заявила об опасности протекционизма и "вакцинного национализма" при борьбе с пандемией. Вместе с тем в британском правительстве заявляют, что пока еще рано говорить о возможности отказа от имеющихся у страны запасов вакцин в пользу других стран, как к этому в субботу призвала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Европейский запрет

В пятницу Евросоюз в срочном порядке одобрил механизм, запрещающий экспорт вакцин от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран сообщества. Схема продолжит действовать как минимум до конца марта и применяться только к экспорту препаратов компаний, с которыми ЕС заключил предварительные соглашения о закупках.

Это было сделано после того, как Брюссель выяснил, что британско-шведская компания AstraZeneca, ранее уведомившая ЕС о сокращении своих поставок в первом квартале 2021 года на 60% от ранее заказанных и предоплаченных Еврокомиссией объемов, поставляет в Великобританию втрое большее число доз вакцины, чем в страны ЕС. Вакцина производится на двух предприятиях компании в Бельгии и Нидерландах и на двух - в Великобритании. Еврокомиссия обвинила компанию в нарушении контракта и передаче предназначенного для Евросоюза товара третьим государствам.

Вакцинация в Великобритании

В общей сложности британские власти заключили контракты на приобретение 367 млн доз вакцин семи различных производителей при том, что население страны составляет около 66 млн человек. В настоящий момент жителей Великобритании прививают препаратом американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также вакциной AstraZeneca и Оксфордского университета. Британский медицинский регулятор одобрил также вакцины американских компаний Moderna и Novavax, первые поставки которых в страну ожидаются весной. К настоящему моменту первая из двух доз вакцины уже введена 8,38 млн человек - более чем 12% населения королевства.