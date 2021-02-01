Эксперты советуют воздержаться от покупок акций техкомпаний

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Эксперты советуют воздержаться от покупок ценных бумаг высокотехнологических компаний, а также эмитентов, оказавшихся в наибольшем выигрыше от пандемии. По их мнению, пришло время делать ставку на восстановление экономики и постепенно переходить в бумаги наиболее пострадавшего в прошлом году реального сектора.

Введение ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса и массовый переход людей на "удаленку" спровоцировали настоящий бум в отношении акций эмитентов, так или иначе связанных с технологиями. Так, индекс NASDAQ-100, который рассчитывается на основании котировок 100 высокотехнологичных компаний, с февраля 2020 года (до просадки) прибавил около 40%, в то время как промышленный индекс Dow Jones смог нарастить менее 6%.

Несмотря на то, что высокотехнологические компании составляют ядро новой цифровой экономики, переход к которой ускорила пандемия, опрошенные ТАСС специалисты советуют инвесторам пока воздержаться от покупок "перегретых" акций, а также подумать о сокращении их доли в портфеле.

Фиксация позиций в техсекторе уже началась

"Советовать что-либо для покупки в текущих условиях довольно сложно - отстающие от рынка сектора и отдельные бумаги могут и дальше демонстрировать слабость, а все остальные стоят довольно дорого", - рассказал трейдер ИК "Велес Капитал" Ярослав Калугин.

Тем не менее, некоторые игроки уже сокращают позиции в IT-секторе и покупают циклические и недорогие по мультипликаторам акции. Эта тенденция может и усилиться при наличии какого-то сильного катализатора, но, вероятнее всего, будет протекать довольно медленно, считает руководитель отдела по инвестиционному консультированию "Тинькофф Инвестиций" Кирилл Комаров.

По его словам, следует проявить особую осторожность в отношении покупок не только агрессивно растущих акций техсектора, но и большинства компаний, которые выиграли после начала пандемии. "Это облачные технологии, кибербезопасность, биотех и генетика, электромобили и зеленая энергетика. Например, на российском рынке сейчас нам кажется слишком дорогим "Яндекс", - добавил эксперт. Однако совсем списывать со счетов такие бумаги не стоит, так как для долгосрочного инвестора они по-прежнему выглядят интересными, добавил управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

В 2021 году самой выигрышной стратегией будет ставка на восстановление экономики и бумаги циклических компаний, которые в первую очередь выиграют от открытия границ и ожидаемого роста покупательской способности населения, считает инвестиционный консультант ГК "Финам" Сергей Давыдов. "К текущим привлекательным направлениям можно отнести сектора: авиаперевозки, недвижимость, нефтегазовый сектор, банковский сектор и потребительский сектор", - рассказал он, добавив, что при этом необходимо искать наиболее сильные компании с устойчивыми финансовыми показателями.

В "Тинькофф Инвестициях" также рекомендуют обратить внимание на компании развивающихся рынков (в особенности Китая), которые имеют высокий потенциал в 2021 году на фоне переоцененности акций США и стремительного восстановления экономики страны после пандемии.