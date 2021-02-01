Сельхозпроизводители Приморья получат 3,9 млрд рублей господдержки в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Государственная поддержка сельхозпроизводителей в Приморском крае в этом году составит 3,9 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Приморья. По сравнению с прошлым годом финансирование увеличено примерно на 100 млн рублей.

Министерство сельского хозяйства края приступило к заключению соглашений с сельхозпроизводителями по участию в госпрограмме Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2027 годы". В прошлом году аграрии получили по ней поддержки на 3,8 млрд рублей.

"В этом году общая сумма государственной поддержки сельхозпроизводителям края составит 3,9 млрд рублей: 2,1 млрд рублей - из регионального бюджета, 1,8 - из федерального. Данные средства предусмотрены, в том числе, для модернизации парка сельскохозяйственной техники, приобретения оборудования, на культуртехнические работы, субсидирование производства молока, мяса, яиц и овощей", - говорится в сообщении.

Получить поддержку смогут около 500 сельхозпроизводителей. В правительстве края полагают, что государственная поддержка позволит выполнить плановые показатели и снизить себестоимость производимой продукции.

В 2020 году благодаря программе в край было завезено более 1,1 тыс. голов высокопродуктивных пород сельскохозяйственных животных из других регионов России и Европы. Крупная региональная птицефабрика в Артеме выпустила 5,8 тыс. тонн мяса, а в текущем году предприятие намерено увеличить производство в три раза - до 15 тыс. тонн.