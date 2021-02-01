Омбудсменом по защите арестованных бизнесменов стал основатель компании "Церс" Осипенко

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Новым омбудсменом по защите прав предпринимателей, которые оказались в ИВС или СИЗО, стал основатель компании "Церс" Юрий Осипенко. Об этом сам правозащитник рассказал в интервью ТАСС.

Правозащитник: надо сделать так, чтобы заключенным работать в колонии было выгодно

"Моя должность будет называться "Общественный представитель по вопросам соблюдения прав предпринимателей, в отношении которых избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы, а также предпринимателей, отбывающих наказание в местах лишения свободы", - рассказал он. По словам Осипенко, в его обязанности будет входить широкий круг вопросов.

"Например, бизнесмена задерживают на 48 часов до решения вопроса об аресте. Если он обращается в аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, то для меня и моей команды будет стоять задача максимально быстро сформировать первоначальную правовую позицию исходя из имеющихся данных. Чтобы Борис Юрьевич мог оперативно принять решение о том, в компетенции ли уполномоченного работа по такому обращению", - отметил правозащитник.

По его словам, если бизнес-омбудсмен примет решение о помощи задержанному, то в задачу Осипенко войдет подготовка материалы для проверки надзорными и контрольными органами обоснованности и законности задержания, а также усилия для того, чтобы предпринимателю была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

"Если же суд изберет меру, связанную с содержанием под стражей, то мы продолжаем сотрудничать с защитой арестованного, оказывая правовую и иную поддержку, чтобы восстановить на следующих судебных стадиях справедливость. Возможно также обращение в прокуратуру или следственный орган об учете наших доводов при формировании их позиции по вопросу о мере пресечения", - сказал Осипенко.

По его словам, предыдущий омбудсмен по опросам предпринимателей, оказавшихся в СИЗО Александр Хуруджи покинет этот пост, а возглавляемая им "Ассоциация защиты бизнеса" прекращает свое существование.