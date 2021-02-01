Объем продаж потребительских товаров в китайском городе Санья в 2020 году вырос на 12,1%

ХАЙКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Объем розничных продаж социальных товаров широкого потребления города Санья в южной китайской провинции Хайнань в 2020 году составил 38,1 млрд юаней ($5,8 млрд), что на 12,1% превысило показатель 2019 года. Такие данные городской таможни публикует газета "Санья жибао".

По темпам прироста объема продаж соответствующими товарами, указывает издание, Санья четвертый год подряд занимает первое место в провинции Хайнань. Несмотря на связанные с пандемией коронавируса сложности, принятые местными властями меры по сохранению активности на рынке потребительских товаров позволили сохранить позитивную динамику и добиться роста. К примеру, на 49% вырос объем продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии.

Большую роль в поддержании спроса на местном рынке играют магазины беспошлинной торговли. За три дня каникул по случаю Нового года в четырех магазинах беспошлинной торговли в Санья было реализовано потребительских товаров на 433 млн юаней ($67 млн), а общее число покупателей превысило 170 тыс. человек.