Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в январе вырос до 50,9 пункта

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе 2021 г. поднялся до 50,9 пункта против 49,7 пункта месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, в январе составил 50,9 баллов после декабрьского показателя 49,7 баллов, указав на улучшение деловой конъюнктуры в производственном секторе России впервые за пять месяцев", - говорится в обзоре.

В IHS Markit отметили, что объемы производства в промышленном секторе выросли впервые с сентября прошлого года. Возобновление роста производства преимущественно связано с усилением клиентского спроса и увеличением числа новых заказов. Более того, некоторые компании сообщали о том, что часть заказов, ранее отложенных клиентами из-за пандемии, были утверждены. В то же время новые экспортные заказы сократились максимальными темпами с мая 2020 года.

Отмечается, что вслед за увеличением производственных потребностей производители зафиксировали возобновление роста занятости. Аналитики отмечают, что темпы создания новых рабочих мест были одними из самых высоких за последние два года.

Одновременно с этим сбои в цепочке поставок усугубились, сроки выполнения заказов увеличились, а темпы инфляции закупочных цен были одними из максимальных за последние шесть лет. При этом средние отпускные цены в отчетном месяце продолжали расти, поскольку компании компенсировали повышение цен поставщиков.

"Данные за январь указали на первое улучшении деловой конъюнктуры в российских обрабатывающих отраслях с августа прошлого года на фоне возобновления роста объемов производства и новых заказов. Однако пандемия COVID-19 продолжала оказывать давление на внешний спрос, поскольку экспорт заметно упал. Обнадеживает тот факт, что увеличение притока новых заказов и ожидания устойчивого роста производства в предстоящем году привели к тому, что компании впервые с июля 2019 года увеличили занятость", - подытожила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в обзоре.