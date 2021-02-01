Жители Подмосковья смогут экономить более 15 тыс. рублей в год за счет "Тройки"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Жители Московской области смогут экономить на оплате проезда более 15 тыс. рублей в год, используя единую карту "Тройка" на всех видах общественного транспорта Московского региона, сообщил в понедельник министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

"Уже сейчас жители Подмосковья смогут оплачивать проезд одной картой на всех видах общественного транспорта Московского региона: городских маршрутах Подмосковья и Москвы, Московских центральных диаметрах (МЦД) и метро. В сравнении с оплатой наличными, пользуясь "Тройкой", пассажиры сэкономят 42 рубля ежедневно и больше 15 тыс. рублей ежегодно", - цитирует Трескова пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 1 февраля оплатить проезд "Тройкой" можно на более чем 1,1 тыс. подмосковных автобусов. На данном этапе оплата проезда будет доступна для пассажиров 305 городских маршрутов областного перевозчика "Мострансавто" в 53 округах, а тариф составит 37 рублей. Следующим этапом станет тестирование и запуск "Тройки" на пригородных маршрутах, заработают носители "Стрелка-Тройка" и "Тройка-Стрелка".

"В ближайшее время на автовокзалах "Мострансавто" поступит в продажу ограниченная серия специальных карт "Тройка", исполненных с изображением транспорта Московской области. Позже для пассажиров станут доступны новые тарифы и программы, способствующие снижению стоимости проезда и созданию единого платежного пространства в двух регионах", - отмечается в сообщении.

Как отметил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, жители Подмосковья смогут пользоваться личным кабинетом в приложении "Метро Москвы" и управлять балансом "Тройки" онлайн. "Экосистема "Тройки" дает возможность оплачивать проезд в транспорте, покупать билеты в музеи или на каток, пользоваться бонусной программой. Правительство Московской области также сможет значительно экономить - ставка за обслуживание билетной системы снижена почти в два раза", - цитирует его пресс-служба департамента в своем телеграм-канале.