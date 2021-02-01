Прокуроры активизировали работу по привлечению инвесторов на объекты ЖКХ в регионах России

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Работа прокуратуры позволила активизировать привлечение инвесторов на объекты ЖКХ в российских регионах, в том числе на условиях концессии (когда инвестор обязывается реконструировать объекты госсобственности). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Прокуроры реагировали на случаи бездействия органов власти по вовлечению в концессионный оборот объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения (в том числе находящихся в неудовлетворительном состоянии), а также иной социально значимой инфраструктуры. Принятые меры способствовали заключению в прошедшем году 73 таких соглашений (в основном в сфере ЖКХ) в отношении 1,2 тыс. объектов с объемом частных инвестиций более 2 млрд рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Так, по представлению прокуратуры Республики Саха (Якутия) региональным правительством в целях устранения нарушений в области обращения с твердыми коммунальными отходами для строительства мусороперерабатывающего комплекса в Якутске привлечен инвестор, с которым 1 октября 2020 года заключено концессионное соглашение, предусматривающее частные инвестиции в размере свыше 1,2 млрд рублей.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова проводятся полномасштабные надзорные мероприятия по вопросам соблюдения законности при создании и развитии инфраструктурных объектов, имеющих важное экономическое и социальное значение, в том числе посредством сдачи их в концессии. В ряде регионов прокурора реагировали на факты неправомерной передачи прав владения и пользования на объекты ЖКХ частным компаниям без проведения конкурсных процедур и в обход концессионного механизма (Хабаровский край, Саратовская, Омская, Челябинская области, Еврейская автономная область и др.).

О нарушениях

Так, в Иркутской области по требованию прокуроров местным органам власти возвращено более 100 незаконно переданных частным организациям объектов водо- и теплоснабжения. Одновременно прокуроры устраняли нарушения в области тарифного регулирования деятельности концессионеров (Мордовия, Тыва, Амурская область и др.). В Архангельске из тарифа водоснабжающей организации на 2021 год по требованию прокуроров исключены расходы в размере 10 млн рублей за невыполненные в 2019 году в рамках инвестпрограммы мероприятия по реконструкции насосного оборудования и системы контроля и водоподготовки. В Кировской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту использования концессионером, несмотря на утвержденные органом тарифного регулирования параметры его деятельности, более дешевых материалов для производства тепловой энергии и присвоения сэкономленных средств. По требованию прокуратуры размер платы уменьшен на 25% (с 2 500 руб./Гкал до 1 800 руб./ Гкал).

Всего в 2020 году прокурорами выявлено более 5,5 тыс. нарушений законодательства о концессионных соглашениях, для устранения которых внесено 2,7 тыс. представлений, в суды подано свыше 650 исков. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 1,3 тыс. должностных и юридических лиц, возбуждено шесть уголовных дел.