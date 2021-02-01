В Приамурье началось строительство молочной мегафермы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Строительство молочной мегафермы в Ивановском районе Амурской области завершится в мае 2022 года. Это будет одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий в регионе, мощность которого составит 2,4 тыс. голов крупного рогатого скота. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В Ивановском районе стартовало строительство мегафермы. Это будет крупнейшее предприятие по производству молока в Приамурье, она будет создана на базе уже действующего агропредприятия "Луч" и сможет вместить в себя 2,4 тыс. голов дойного стада. Завершить строительство планируется в мае следующего года", - говорится в сообщении.

В правительстве региона отметили, что на первом этапе работы предприятия, создадут 40 рабочих мест, когда ферма заработает в полную мощность - до 70 мест.

"Продовольственная безопасность региона - одно из приоритетных наших направлений. Для того, чтобы добиться 100% обеспечения Амурской области молоком и молочной продукцией местного производства, разработали ряд мер поддержки животноводства: с 2020 по 2022 годы на эти цели выделили порядка 1,2 млрд рублей. В частности, эти средства предназначены для удешевления стоимости строительства животноводческих комплексов, а также закупки племенного скота и оборудования. Так, при строительстве животноводческих предприятий регион готов возместить до 25% затрат", - цитирует пресс-служба губернатора Василия Орлова.

В Амурской области работает 11 сельхозпредприятий молочного направления с общим поголовьем 15,1 тыс. крупного рогатого скота.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее призвал повысить уровень продовольственной безопасности макрорегиона с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую поддержку.