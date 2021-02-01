Польша выступила за введение ограничений на экспорт вакцин от коронавируса за пределы ЕС

ВАРШАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Польши решительно выступают против экспорта вакцин от коронавируса за пределы Европейского союза. Об этом заявил в понедельник в утренней программе Польского радио пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.

"Мы знаем, что многие страны Евросоюза мобилизовали Европейскую комиссию, чтобы она ввела ограничение возможности экспорта вакцины с территории ЕС", - сказал он. "Если окажется, что отдельные фирмы не выполняют контрактов с Европейским союзом, имея возможности для реализации этих контрактов, и одновременно экспортируют вакцины за пределы Евросоюза, то мы приходим к абсурдной ситуации", - добавил Мюллер.

Он напомнил, что во время эпидемии весной многие страны, в том числе Польша, вводили ограничения, например, в области экспорта масок. "Это механизмы, которые вводятся в критической ситуации, и в этом случае, как мы считаем, такие механизмы должны быть использованы", - указал Мюллер.

Процесс вакцинации начался в Польше 27 декабря 2020 года. За месяц в страну поступило более 1,2 млн доз вакцины американских производителей Pfizer и Moderna. В последние дни темпы поставок значительно снизились.

До конца первого квартала текущего года власти республики рассчитывают привить 3,1 млн человек. В первую очередь в Польше вакцинировали медиков. Сейчас наступила очередь пожилых людей старше 70 лет. После планируется прививать военных и учителей, но до конца марта все доступные вакцины уже распределены. Темпы вакцинации сдерживают ограниченные объемы поставок вакцин от производителей.

Депутаты польского парламента выступают за то, чтобы власти республики начали переговоры с производителями вакцин от коронавируса, минуя европейский механизм совместных закупок. Как указывают польские власти, эта возможность анализируется, но никаких решений пока не принято. Всего республика заказала 85 млн доз вакцин от коронавируса разных производителей, которых хватит, чтобы привить 50 млн человек (одна из вакцин делается один раз), что на порядок больше численности населения Польши, составляющей 38 млн человек.