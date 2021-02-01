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Песков: Путин обсудит итоги работы банков в "ковидный" год и планы на перспективу

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник совещание по ситуации в банковской сфере, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента запланировано совещание о ситуации в банковской сфере", - сказал представитель Кремля.

По его словам, речь пойдет об итогах работы банковского сектора в минувший "ковидный" год, когда "большая часть всех механизмов поддержки граждан, малого и среднего бизнеса, ипотеки осуществлялась именно посредством участия банковского сектора". Планируется также "в целом начертать перспективы развития банковского сектора" в текущем году, добавил Песков.

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