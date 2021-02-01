Мишустин призвал активнее развивать в Карелии туризм как "локомотив роста" республики

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Туризм в Карелии, который пользовался спросом еще с советских времен, сейчас важно не просто сохранить, но и активно развивать. Именно эта отрасль может стать для региона "локомотивом роста", заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями, подводя итоги прошедшей на прошлой неделе рабочей поездки в республику.

"В Карелию еще с советских времен приезжало немало туристов, - указал Мишустин. - И сейчас особенно важно не просто сохранить, но и активно развивать эту отрасль там".

По мнению российского премьера, "именно туризм может стать одним из локомотивов роста малого и среднего бизнеса республики, создания новых рабочих мест и необходимой инфраструктуры, чтобы люди могли отдохнуть с комфортом".

Мишустин отметил, что на встрече с предпринимателями из Карелии прозвучало "немало идей, предложений и вопросов, в том числе по развитию туризма". Как считает глава кабинета министров, некоторые из этих инициатив "можно было бы включить в разрабатываемый сейчас национальный проект по туризму".