Резидент "Технополис "Москва" вложит более 20 млн рублей в производство медоборудования

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Компания "ТЗМОИ" - Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов - получила статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва" в конце 2020 года и в 2021 году планирует вложить более 20 млн рублей в расширение производства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Предприятие выпускает стерилизаторы, дезинфекционно-моечное оборудование, установки для обеззараживания медицинских отходов и прочую технику для инфекционного контроля. На площадке ОЭЗ в Печатниках с 2015 по 2019 год компания успешно провела первый этап локализации производства. В этом году предприятие планирует приступить ко второму этапу, вложив 20,6 млн рублей", - приводятся слова руководителя ведомства Александра Прохорова.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, проект ТЗМОИ способствует развитию на территории особой экономической зоны сегмента высокотехнологичных производств медоборудования и даст городу более 30 новых рабочих мест. С расширением производства будет увеличен ассортимент выпускаемого оборудования и снижена доля импортных комплектующих. Полученный статус резидента позволит предприятию работать с максимальной эффективностью, используя льготы и преференции столичной ОЭЗ.

Директор головной организации Алексей Зезуля добавил, что АО "ТЗМОИ" входит в группу "Фармстандарт-медтехника". Компания планирует и дальше развивать производство и дополнительно расширять номенклатуру оборудования для инфекционного контроля.

"В 2020 году предприятие поставило более 300 единиц оборудования для дезинфекции и стерилизации в медицинские учреждения, в том числе в больницы, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией. Поставки охватили семь регионов России. Дальнейшее расширение производства позволит увеличить географию присутствия компании и повысить уровень оснащения российских больниц, а сотрудничество с ОЭЗ "Технополис "Москва" поможет решать эти задачи более эффективно", - сказал он.