ASOS приобрел Topshop и Topman за $405 млн

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Британский онлайн-магазин одежды ASOS покупает четыре бренда обанкротившейся компании Arcadia Group за £295 млн ($405 млн). Как говорится в распространенном в понедельник заявлении ретейлера, сделка включает приобретение торговых марок Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT.

"Покупка таких знаковых британских брендов - это по-настоящему волнительное событие для ASOS и наших клиентов. Это поможет нам ускорить реализацию стратегии по созданию крупной платформы, объединяющей различные компании. Мы продолжим развивать онлайн-направление этих фирм, используя наш опыт в сфере дизайна, маркетинга, инноваций и логистики и работая с ключевыми партнерами в Великобритании и по всему миру", - отметил исполнительный директор ASOS Ник Бейтон.

В сообщении ретейлера указывается, что немаловажным фактором в осуществлении сделки стало присутствие купленных брендов на рынках США и Германии. В ASOS подчеркнули, что в 2019 году, до пандемии коронавируса, общая выручка Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT составляла примерно £1 млрд фунтов ($1,37 млрд). После вспышки эпидемии и закрытия магазинов доходы компаний сильно снизились - до £265 млн ($363 млн) в совокупности, однако их онлайн-продажи выросли на 5% по итогам 2020 года по сравнению с предыдущим годом.

Arcadia Group, управлявшая десятью брендами модной одежды, включая Topshop, Topman, Burton и Dorothy Perkins, сообщила 1 декабря о начале процедуры банкротства и передаче компании во внешнее управление. С 2002 года ее владельцем является британский предприниматель Филипп Грин, который приобрел эту фирму за £840 млн.

На прошлой неделе еще один британский онлайн-ретейлер молодежной одежды Boohoo Group выкупил торговую марку сети универмагов Debenhams, также объявившей в декабре о начале процедуры банкротства на фоне пандемии коронавируса. Бренд с более чем 200-летней историей был продан за £55 млн (около $75 млн).

Онлайн-ритейлер ASOS был основан британскими предпринимателями Ником Робертсоном, Эндрю Риганом, Квентином Гриффитсом и Деборой Торп в 2000 году. В настоящее время крупнейшим акционером компании является датская фирма Bestseller, которой принадлежит 26,4% акций.