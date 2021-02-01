Трутнев сообщил, что цифровизация лесного хозяйства РФ повысит прозрачность отрасли

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Цифровизация лесного хозяйства России позволит пресечь серые схемы торговли и повысит прозрачность сферы, заявил вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на выездном совещании по подведению итогов работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктической зоны РФ в 2020 году и приоритетным задачам на 2021 год.

На совещании была проанализирована эффективность мер по стимулированию переработки древесины на территории России и снижению объемов ее незаконной заготовки. Правительство РФ ранее приняло ряд решений, направленных на повышение степени переработки древесины. В пресс-службе аппарата полпреда напомнили, что в прошлом году пошлина на экспорт составляла 60%, в 2021-м - 80%, а в 2022 году экспорт круглого леса будет запрещен.

"Это практически запретительные меры. Они направлены на то, чтобы лес максимально перерабатывался на территории нашей страны, а не вывозился кругляком за рубеж. Экспорт круглого леса становится нерентабельным. На Дальнем Востоке в отрасли занято 34 тыс. человек, надо, чтобы люди не остались без работы. Для этого нужны не только заградительные меры, но и цифровизация лесного хозяйства, это повысит прозрачность лесной отрасли в целом и позволит пресечь серые схемы торговли", - цитирует пресс-служба Трутнева.

В пресс-службе напомнили, что Минвостокразвития России и Минприроды РФ уже согласовали дорожную карту плана мероприятий по проведению в 2021 году на территории Забайкальского и Хабаровского краев эксперимента по внедрению информационной системы "Лесвосток.рф". Она предоставляет пользователям доступ к актуальным сведениям о количественных и качественных характеристиках лесов Дальнего Востока. Инвесторы смогут принять экономически обоснованное решение о выборе лесного участка, подготовить проектную документацию и подать заявку на его использование через электронный аукцион. Итоги эксперимента будут подведены 1 ноября 2021 года, после чего будут приняты решения о поэтапном расширении перечня услуг, которые предоставляются с помощью "Лесвосток.рф", а также о возможности тиражирования этого опыта на другие регионы Дальнего Востока.