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Хайнань расширил налоговые льготы еще на 143 сферы экономической деятельности

Согласно решению хайнаньского правительства, в ближайшее время целый ряд компаний сможет снизить издержки и начать выплачивать потребительский налог по сниженной ставке в размере 15%

ХАЙКОУ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти южнокитайского острова Хайнань распространили режим налоговых льгот еще на 143 сферы экономической деятельности. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

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По данным издания, новые меры коснутся 14 отраслей, в том числе предприятий обрабатывающей промышленности, телекоммуникационной сферы и транспорта, строительных компаний и производителей программного обеспечения. Они затронут финансовый сектор и коммерческие организации, занимающиеся лизингом, логистикой, оптовой и розничной торговлей, а также реализацией проектов в области сельского хозяйства, экологии, культуры, здравоохранения и общественного образования, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Согласно решению хайнаньского правительства, в ближайшее время целый ряд компаний сможет существенно снизить издержки, начав выплачивать потребительский налог по сниженной ставке в размере 15%. Соответствующие меры будут действовать вплоть до 31 декабря 2024 года.

1 июня прошлого года правительство Хайнаня опубликовало генеральную программу развития, которая предполагает постепенное снятие ограничений и уменьшение налогового бремени для компаний, вовлеченных в хозяйственную деятельность регионального порта свободной торговли. Предполагается, что такие меры позволят ускорить процесс превращения провинции в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

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