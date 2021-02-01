{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Борисов сменил Клепача в набсовете Росатома

В набсовет госкорпорации входят девять человек

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов вошел в состав наблюдательного совета госкорпорации "Росатом". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно этому же документу прекращены полномочия члена наблюдательного совета Росатома Андрея Клепача, главного экономиста ВЭБ.РФ.

Указ подписан 1 февраля.

В набсовет Росатома входят девять человек. Председателем совета является первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБорисов, Юрий ИвановичКириенко, Сергей ВладиленовичКлепач, Андрей Николаевич
Пандемия COVID-19
Работающие с больными COVID-19 военные медики получат единовременную выплату
Размер выплаты составит 68,8 тыс. рублей
Читать полностью