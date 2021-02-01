Борисов сменил Клепача в набсовете Росатома

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов вошел в состав наблюдательного совета госкорпорации "Росатом". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно этому же документу прекращены полномочия члена наблюдательного совета Росатома Андрея Клепача, главного экономиста ВЭБ.РФ.

Указ подписан 1 февраля.

В набсовет Росатома входят девять человек. Председателем совета является первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.