Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях финансовой отчетности крупных компаний

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой бирже после открытия сессии в понедельник продемонстрировали позитивную динамику.

Согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones вырос на 169,08 пункта (+0,58%), до уровня 31 147,30. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 27,90 пункта (+0,75%), до отметки 3 741,20. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 149,93 пункта (+1,14%), до 13 215,02.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI после открытия торгов выросла на 1,69%, до $53,08 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото поднялась на 1,00%, до $1 868,80 за тройскую унцию.

Как отметило информационное агентство Bloomberg, на настроения инвесторов оказывают влияние два фактора - предстоящая на этой неделе публикация финансовой отчетности Amazon.com Inc. и Alphabet Inc, а также планы администрации президента Джозефа Байдена по преодолению последствий пандемии.

Руководитель департамента инвестиций компании BlueBay Management Марк Доудинг в интервью газете "Уолл-стрит джорнэл" выразил мнение, что наблюдаемый на рынке рост будет продолжаться достаточно долго. "Мы считаем, что ситуация на рынках в ближайшем будущем будет благоприятной, поскольку участники ожидают позитивных изменений в экономике", - отметил он.