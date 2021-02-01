Россельхознадзор запретил ввоз крупного рогатого скота из Шри-Ланки

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию крупного рогатого скота из Шри-Ланки из-за вспышки нодулярного дерматита животных в стране. Об этом говорится в материалах ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Шри-Ланки эпизоотической обстановки по инфекции вирусом нодулярного дерматита с 1 февраля 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Шри-Ланки следующей продукции: восприимчивые к нодулярному дерматиту животные (в том числе крупный рогатый скот)", - отмечается в документах.

Кроме того, запрещается ввоз продукции, полученной от восприимчивых к нодулярному дерматиту видов животных (в том числе от крупного рогатого скота), без надлежащей обработки, обеспечивающей разрушение вируса нодулярного дерматита. Запрет также распространяется на необработанное кожевенное сырье, полученное от убоя восприимчивых к нодулярному дерматиту видов животных (в том числе полученное от убойного крупного рогатого скота), генетический материал от восприимчивых к нодулярному дерматиту видов животных (в том числе от крупного рогатого скота), бывшее в употреблении оборудование для содержания и перевозки восприимчивых к нодулярному дерматиту видов животных (в том числе крупного рогатого скота).

Решением Россельхознадзора запрещен и транзит из Шри-Ланки по территории Российской Федерации крупного рогатого скота, а также восприимчивых к нодулярному дерматиту животных.