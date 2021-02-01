ОНФ готовит предложения по пресечению рекламы фондов, "обещающих заоблачные прибыли"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены направить в ЦБ и Минфин предложения по борьбе с рекламой различных фондов, которые вводят в заблуждения вкладчиков, предлагая им очень высокий доход. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ОНФ.

"Самое важное - пресечь массовую рекламу разного рода фондов и бирж, кредитных потребительских кооперативов, обещающих заоблачные прибыли, среди которых скрывается масса мошенников. Также мы считаем необходимым ужесточить ответственность за попытки ввести граждан в заблуждение. В течение месяца мы направим наши предложения в ЦБ и Минфин и будем добиваться их реализации", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой.

Она отметила, что в России принимаются серьезные меры по защите граждан от риска потери денег. "При этом мы видим увеличение количества рекламы вложений в различные фонды и ценные бумаги. Это повышает риски для простых граждан, большинство из которых не обладает специальными знаниями в области управления финансами и финансового рынка. Для них разного рода фонды, паи и бумаги - то еще "Поле чудес". Соответственно, создается почва для мошенничества, злоупотреблений и финансовых пирамид", - добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в банковской сфере отметил, что сейчас вместе с кредитными ставками снижаются и ставки по депозитам, "следовательно, получают развитие другие формы финансовых вложений, в том числе покупка ценных бумаг". При этом глава государства потребовал защитить интересы граждан, вкладывающих в ценные бумаги, чтобы эти люди не стали "новой версией обманутых дольщиков".