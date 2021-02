Эксперты: спекулятивные выстрелы на сотни процентов в акциях США могут продолжиться

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Спекулятивные скачки бумаг на американском фондовом рынке, наподобие нашумевшего взлета акций GameStop Corp., могут продолжиться, полагают опрошенные ТАСС эксперты. Однако они предупреждают, что участие в таких ралли может грозить потерями, особенно, при намерении запрыгнуть "в последний поезд".

За последний месяц волна взрывного роста затронула подавляющее большинство акций небольших компаний, где самым ярким примером стали бумаги американской розничной сети по продаже видеоигр GameStop, которые с 12 по 28 января взлетели на 2 309%, до $483. В похожий список вошли и такие компании, как New Concept Energy inc. (+959,85%), Barnwell Industries inc. (+284%), Tengasco (+325%) и Marine Petroleum Trust (+123%).

Подобный скачок происходил из-за шорт-сквиза (short squeeze), когда играющие на понижение игроки вынуждены закрывать свои позиции из-за роста акций компании, в результате чего бумаги дорожают еще быстрее, демонстрируя скачок ("памп").

По имеющейся информации, "пампы" устраивают розничные трейдеры при помощи форума про инвестиции социальной платформы Reddit, рассказал аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов. "Похожая ситуация была на криптовалютном рынке в 2017 и 2018 годах. Только все "пампы" заканчивались резким падением цены, потому организаторы закупались токенами заранее. На фондовом рынке может быть аналогичная ситуация. Сначала закупаются акции на спокойном рынке, потом анонсируется в соцсети время закупа. Толпа сметает в биржевом стакане все заявки на продажу, цена улетает в небеса", - пояснил он.

Такие спекуляции превращают инвестиции в игру, где нужно купить дорого и успеть продать еще дороже, пока цена не обвалилась, отметил квалифицированный инвестор, трейдер Дмитрий Слепцов. Тем не менее, похожие ситуации могут повторяться и по другим бумагам, полагает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС мир инвестиций" Василий Карпунин добавил. Но зачастую данные скачки заканчиваются возвратом котировок на исходные позиции или даже к новым минимумам, добавил эксперт.

Атаки трейдеров могут продолжиться

Подобное столкновение между розничными трейдерами и профессионалами с Уолл-стрит может создать риск для десятков других акций и даже для более широкого рынка, считает директор по стратегии "Финама" Ярослав Кабаков. Потенциально уязвимы к таким атакам компании с большим short float (доля коротких позиций в общем объеме торгов) и низкой оценкой по таким мультипликаторам как Price to Book (отношение капитализации компании к балансовой стоимости активов), Price to Sales (отношение капитализации компании к выручке), пояснил инвестиционный менеджер "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин. "Из около 5 тыс. американских акций скринер показывает критичные соотношения примерно у 50 бумаг. Пожалуй, в топ входят Macys, Antero Resourses", - также рассказал он. Под удар могут попасть и акции компании AYRO, Inc., добавил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ капитал" Андрей Верников.

Тем не менее, в ближайшее время комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может принять меры вплоть до остановки торгов такими инструментами, считает Кабаков. "Пока нельзя утверждать, что за такими движениями стоят только непрофессиональные частные инвесторы. История с "выносом шортов" по GameStop началась еще в апреле, когда глава хедж-фонда Майкл Бьюри покупал акции компании как раз под "байбэк", - добавил он.

Эксперты также предупреждают, что после феноменального взлета таких акций, как GameStop, непременно следует откат. Поэтому, желающие запрыгнуть в "последний поезд", чтобы поучаствовать в подобном ралли рискуют не только не заработать, но и потерять деньги. "Цена акции GamesStop взлетает на 2 309%, до $483, потом падает на 76%, до $113. Это уже отработанная акция, и те, кто запрыгивал в поезд в конце "пампа", долго будут ждать обновления максимума", - пояснил Антонов.