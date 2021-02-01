Минтранс утвердил категоризацию транспортных объектов в зависимости от угрозы теракта

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Минтранс России разделил объекты транспортной инфраструктуры на категории в зависимости от степени угрозы теракта и других видов незаконного вмешательства и возможных его последствий, следует из приказа ведомства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Критериями категоризации объектов транспортной инфраструктуры стали степень угрозы совершения и возможные последствия акта незаконного вмешательства, всего выделено четыре категории.

Объекты делятся на категории в зависимости от статистики совершения актов незаконного вмешательства, количества возможных погибших или пострадавших и материального ущерба. Объекты автомобильной инфраструктуры и дорожного хозяйства получают первую категорию, если в течение последних 12 месяцев на них совершено и (или) предотвращено шесть и более актов незаконного вмешательства. Второй категории соответствуют 3-5 актов, третьей - не более двух, четвертой - отсутствие и совершенных, и предотвращенных актов.

Кроме того, учитывается возможное количество погибших или пострадавших людей. Первая категория подразумевает 50 и более погибших или пострадавших, вторая - от 30 до 50, третья - от 10 до 30, четвертая - до 10. Возможный материальный ущерб для первой категории составляет 100 млн рублей и более в случае автомобильного транспорта и 1 млрд рублей для объектов дорожного хозяйства, второй - 60-100 млн рублей и 500 млн - 1 млрд рублей соответственно, третьей - 20-60 млн рублей и 100-500 млн рублей, четвертой - до 20 млн рублей и до 100 млн рублей.

Первой категории в сфере воздушного транспорта соответствует два и более совершенных и (или) предотвращенных акта незаконного вмешательства, 2 000 и более пострадавших, 500 и более млн рублей материального ущерба. Далее категоризация происходит по убыванию, по аналогии с автомобильным транспортом.

Железнодорожные станции получают первую категории при пяти и более актах, 300 и более погибших или пострадавших, 500 и более млн рублей материального ущерба. Сопоставимые показатели утверждены и для категоризации железнодорожных вокзалов, тоннелей, мостов, эстакад, участков железнодорожных путей. Первая категория присваивается объектам морского и речного транспорта при пяти и более актах, 300 и более погибших или пострадавших и 500 и более млн рублей материального ущерба.