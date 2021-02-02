"Ъ": в Минэнерго отказались от проекта о дифференциации тарифа ФСК

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минэнерго РФ не планирует продолжать разработку законопроекта о дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК), входящей в "Россети". Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, законопроектом предусматривалось повышение тарифа для крупной промышленности, напрямую подключенной к магистральным сетям, на 50% за семь лет. Предполагалось, что дифференциация тарифа ФСК увеличит цену электроэнергии для крупных предприятий и снизит тарифы для остальных. В Минэнерго подтвердили "Коммерсанту" отзыв законодательной инициативы.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов отметил газете, что связанные с пандемией коронавируса изменения в экономике, а также возможность введения углеродного сбора в ЕС для продукции российских компаний стали важными факторами для пересмотра инициативы ведомства. По данным "Коммерсанта", глава министерства попросил правительство приостановить работу над проектом.

В Федеральной антимонопольной службе изданию сообщили, что информация об отзыве законопроекта пока не поступала в службу. В "Россетях" от комментариев отказались.

О дифференциации тарифов

В течение 2017-2020 годов Минэнерго несколько раз вносило в правительство РФ законопроект, предусматривающий дифференциацию тарифа на услуги "Россети ФСК ЕЭС". Инициатива неоднократно обсуждалась на совещаниях у заместителей председателя правительства, но до настоящего времени проект не принят.

Дифференциация тарифов ФСК ЕЭС предлагается "Россетями" и Минэнерго для создания равных условий ведения бизнеса как для крупных предпринимателей, так и для малых и средних. По данным министерства, сейчас прямые потребители ФСК ЕЭС не оплачивают перекрестное субсидирование, в результате сетевой тариф для них составляет порядка 0,36 рублей за кВт⋅ч, что в 3,6 раза ниже самого низкого единого "котлового" тарифа на передачу (на высоком уровне напряжения) и в девять раз ниже самого высокого единого "котлового" тарифа на передачу (на низком уровне напряжения). Согласно расчетам Минэнерго, в результате дифференциации тарифов ФСК ЕЭС тарифы на услуги по передаче электроэнергии в распределительных сетях в среднем снизятся на 4,5%.