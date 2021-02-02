Произведенные в Тверской области респираторы экспортируют в Германию

ТАСС, 2 февраля. "Кимрская фабрика имени Горького" в Тверской области в феврале-марте экспортирует в Германию порядка 320 тыс. респираторов. Заказы получены при содействии российского торгпредства, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Более 300 тыс. респираторов, которые произведены на "Кимрской фабрике им. Горького" в Тверской области, в феврале-марте 2021 года будут отправлены в Германию. На поставку респираторов модели "Лепесток-40" среднего класса защиты заключено два контракта: первый - на поставку 170 тыс. респираторов, второй - на 150 тыс. Заказы получены при содействии торгового представительства России в Германии", - говорится в сообщении.

В конце января "Кимрская фабрика им. Горького" расширила производство, открыв цех по выпуску медицинских масок и промышленных респираторов, это позволило производить суммарно 4 млн единиц продукции в месяц. При этом сейчас российские предприятия способны производить до 650 тыс. штук респираторов в сутки.

На новой линии производят медицинские и промышленные респираторы класса защиты FFP2 и FFP3, способные защитить от бактерий, вирусов, пыли и других аллергенов с эффективностью до 98%. Для создания нового цеха компания в 2020 году получила заем Фонда развития промышленности в размере 81 млн рублей под 1% годовых.

Кимрская фабрика является ведущим предприятием России по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания. Фонд развития промышленности предоставляет российским предприятиям займы под 1% и 3% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.