МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Количество открытых брокерских счетов в Сбербанке в 2020 году выросло в 2,6 раза. На начало 2021 года превысило 3 млн. Об этом говорится в сообщении банка.

В то же время, количество индивидуальных инвестиционных счетов увеличилось почти в 2 раза, превысило 1,6 млн. Активы на брокерских счетах возросли на 41%, на ИИС - на 103% за год.

В банке также привели анализ клиентской аудитории, согласно которой инвесторы становятся моложе. "Возраст самой крупной группы инвесторов-мужчин, обсуживающихся в Сбербанке, составляет от 18 до 33 лет, причем число таких клиентов увеличилось по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. Число женщин-инвесторов в возрасте от 18 до 37 лет выросло в 7 раз", - заявили там. Всего же среди клиентов Сбербанка доля мужчин-инвесторов составляет 56%, доля женщин - 44%.

По оценке наиболее востребованных у клиентов бумаг, на первом месте в портфелях как мужчин, так и женщин находятся облигации (36,9% и 37% соответственно). Популярны также акции - 28,6% и 23,3% соответственно. По данным организации, в 2020 году клиенты Сбербанка в первую очередь совершали сделки с акциями Сбербанка, "Газпрома" и "Лукойла" среди российских эмитентов, а также Tesla, Apple и Boeing - среди зарубежных эмитентов (топ-3 по объему торгов среди клиентов на Московской бирже).

Портфели молодых клиентов Сбербанка являются более рискованными - в них высокую долю занимают акции. Больше всего таких ценных бумаг - в портфелях инвесторов в возрасте от 26 до 35 лет (41,1%), примерно такое же количество держат инвесторы в возрасте от 18 до 25 лет (39,8%). Меньше всего акций у инвесторов в возрасте от 56 лет (20,4%), также рассказали там.