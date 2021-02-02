Платформа резидента "Сколково" сертифицирована в Европе для анализа медицинских снимков

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Компания "Интеллоджик", резидент кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково", первой в России получила европейский сертификат CE Mark на платформу Botkin.AI для анализа медицинских снимков с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом во вторник сообщила пресс-служба фонда.

"Согласно CE Mark, платформа Botkin.AI может применяться в медицинской практике для визуализации и сопровождения скрининговых исследований, обеспечения контроля качества описания медицинских диагностических исследований в области рентгенологии, включая анализ КТ, рентгена и маммографии. <...> Получение сертификата CE Mark открывает большие перспективы для промышленного использования Botkin.AI в ежедневном рабочем процессе врачей как в Европе, так и во многих странах по всему миру", - говорится в сообщении.

Платформа Botkin.AI позволяет проводить анализ исследований с помощью технологий искусственного интеллекта, визуализировать полученные результаты с помощью собственного просмотрщика, а также управлять исследованиями. Платформа имеет собственные запатентованные технологии создания, обновления и управления математическими моделями для анализа медицинской информации.

Генеральный директор "Интеллоджик" Сергей Сорокин отметил, что, обладая европейской сертификацией, компания планирует масштабное развитие как в Европе, так и за ее пределами. Также для расширения географии проектов компания планирует получить американский сертификат FDA.

В 2020 году, как напомнили в фонде, компания получила первое в России регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Клинические испытания платформы Botkin.AI проводились на базе Центральной клинической больницы Российской академии наук. В России платформу можно применять для управления, обработки, мониторинга, получения и отображения большого количества медицинских изображений, в том числе исследований компьютерной томографии, включая злокачественные новообразования и синдромы, связанные с коронавирусной инфекцией, снимков рентгена, маммографии и др.

"Стоит отметить, что получение CE Mark подтверждает высокий уровень разрабатываемой платформы в мировом масштабе. Фонд "Сколково" поддерживает "Интеллоджик" более трех лет, практически с момента основания компании, и мы рады видеть ее бурное развитие с такими прекрасными результатами", - сказал руководитель направления Digital Health кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково" Сергей Воинов, слова которого приводятся в сообщении.