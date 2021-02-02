"Роснано" утвердило новый набсовет Фонда инфраструктурных и образовательных программ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Совет директоров АО "Роснано" утвердил новый состав наблюдательного совета Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) в рамках реформирования институтов развития и вхождения в структуру ВЭБ.РФ. Об этом сообщает во вторник пресс-служба фонда.

"Обновление состава наблюдательного совета фонда направлено на реализацию решений правительства Российской Федерации о реформировании институтов развития. Фонд в составе группы "Роснано" станет частью большой команды ВЭБ.РФ, ориентированной на достижение целей национального развития, - цитируется гендиректор фонда и председатель правления управляющей компании "Роснано" Сергей Куликов. - Убежден, что накопленный в фонде опыт институциональной поддержки инновационного сектора будет востребован при дальнейших процессах технологической модернизации российской экономики. Этого невозможно добиться без выстраивания тесных отношений между производством, наукой и образованием".

Как уточнили в пресс-службе, после завершения согласительных и уведомительных процедур в состав наблюдательного совета вместе с Куликовым войдут: вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максим Никитин, профессор Сколковского института науки и технологий и Российской академии наук Артем Оганов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, заместитель председателя ВЭБ.РФ Вячеслав Шуленин и старший вице-президент по связям с промышленностью Сколковского института науки и технологий Алексей Пономарев.

"Наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом управления фонда. Согласно уставу фонда, к компетенции наблюдательного совета, в частности, относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности фонда, его стратегии и бюджета", - сказали в фонде.

ФИОП - один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан в октябре 2010 на основании закона "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий". Единственный учредитель фонда - АО "Роснано". В группу "Роснано" входят АО "Роснано", управляющая компания "Роснано" и ФИОП. Благодаря инвестициям "Роснано" работают 126 предприятий и R&D-центров в 38 регионах России.

В настоящее время правительство России проводит реконфигурацию системы институтов развития, предусматривающую интеграцию ФИОП и группы "Роснано" в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБа создается централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития.