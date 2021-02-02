Мишустин призвал глав регионов помогать местным производителям в продвижении продукции

ЭЛИСТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов активнее способствовать тому, чтобы продукция местных производителей появлялась на прилавках в крупных торговых сетях, а также шире использовать для местных товаров розничные рынки и ярмарки.

В ходе поездки в Элисту Мишустин встретился с представителями малого и среднего предпринимательства Калмыкии. Тему продвижения местной продукции затронул в ходе общения с премьером один из участников встречи.

"Невозможно из министерства промышленности и торговли дотянуться до каждого магазина в регионе. Здесь значительную роль играет местная власть <...>, губернатор должен сделать все возможное, чтобы региональные продукты оказались на прилавках в сетях. Чтобы у жителей региона была возможность выбора - покупать не только федеральную продукцию, но и свою местную", - ответил глава правительства РФ.

Он подчеркнул, что поддержка товаропроизводителя - это, в первую очередь, работа, которая должна идти на местах. "Надо находить сбалансированные решения, в том числе организовывать розничные рынки и ярмарки в многолюдных местах. Это поддержит предпринимателей и самозанятых граждан, которые продают собственную продукцию из фермерских и личных подсобных хозяйств. Надо выделять им удобные места для развозной торговли <...>, и покупатели от этого только выиграют", - сказал Мишустин.

Он также посоветовал представителям малого и среднего бизнеса, занятым в производстве сельхозпродукции, активнее пользоваться механизмами поддержки со стороны государства для модернизации пищевого оборудования.

Поддержка центра

Мишустин сообщил, что в течение следующих трех лет около 3,6 млрд рублей будет направлено на программу субсидирования скидок при покупке российского оборудования для пищевой и обрабатывающей промышленности.

Кроме того, он напомнил, что свою программу реализует Фонд развития промышленности, где пищевые предприятия могут получить льготные займы на приобретение специализированного оборудования.

"Сейчас российские машиностроители предлагают большой выбор [оборудования] для различных стадий технологического цикла. Рассчитываю, что все больше российских пищевых предприятий будут покупать отечественное оборудование. Что пойдет на пользу и самой отрасли, и ее потребителям", - заключил премьер РФ.