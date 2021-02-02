СМИ: компания ByteDance подала в суд в КНР на холдинг Tencent

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Компания ByteDance подала иск в Пекинский суд по интеллектуальным правам на холдинг Tencent. Как сообщил во вторник информационный портал "Пэнпай", ByteDance, владелец платформы для обмена короткими видеороликами Douyin, обвиняет Tencent, которой принадлежат мессенджеры QQ и WeChat, в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

ByteDance утверждает, что с апреля 2018 года Tencent не позволяла пользователям делиться видеоклипами Douyin в мессенджерах QQ и WeChat. ByteDance просит суд обязать Tencent прекратить свои действия по блокировке контента и выплатить 90 млн юаней (около $14 млн) в качестве компенсации.

ByteDance заявила, что приложения для обмена мгновенными сообщениями QQ и WeChat стали основными в КНР и сейчас чаще всех остальных используются в стране. При этом, как уточняет компания, в настоящее время на рынке Китая нет других операторов, которые могли бы предоставлять услуги, сравнимые с WeChat и QQ. Таким образом, ByteDance считает, что Tencent "занимает доминирующее положение на рынке".

По последним данным, ежемесячное количество активных пользователей WeChat и QQ превышает 1,2 млрд и 600 млн соответственно.