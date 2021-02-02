Мишустин поддержал выделение Калмыкии средств на ввод сельскохозяйственных земель в оборот

ЭЛИСТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение выделить Калмыкии средства на ввод в оборот сельскохозяйственных земель. Они могут быть предоставлены в том числе из индивидуальной программы развития региона, заявил премьер во вторник на встрече с представителями малого и среднего бизнеса во время рабочей поездки в республику.

Один из участников встречи обратил внимание на нехватку кормовой базы для рогатого скота. По его словам, для решения этой проблемы нужно увеличить посевную площадь, задействовав пока не используемые земли. Он задал премьеру вопрос, предполагается ли выделить региону средства на ввод в оборот неиспользуемых земель, а также на улучшение пастбищ.

"Минсельхоз - мы с Дмитрием Николаевичем [Патрушевым] недавно общались по этому поводу - активно думает обо всех мерах, которые могли бы служить для вовлечения земель в оборот", - отреагировал премьер. Он обратил внимание на то, что в советское время посевная площадь в Калмыкии была более 300 тыс. га, тогда как теперь - в 10 раз меньше. "Для ее расширения, я думаю, нужно предусмотреть субсидии", - согласился Мишустин.

По его словам, для этого вполне могут быть использованы средства, которые выделяются Калмыкии на реализацию индивидуальной программы развития как одному из 10 российских регионов с самыми низкими социально-экономическими показателями. Глава кабинета министров указал на то, что республика по этой программе получает из федерального бюджета по 1 млрд в год до 2024 года.

Как заметил Мишустин, это решение позволит быстро найти необходимые средства и эффективно использовать ресурсы программы. Он также поручил главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву проработать этот вопрос с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. Мясная продукция из Калмыкии получила официальный бренд "Калмыцкое мясо", этот товарный знак зарегистрирован Роспатентом.