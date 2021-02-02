Китайский интернет-гигант JD.com примет участие в ЭКСПО на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 2 февраля. /ТАСС/. Один из ведущих китайских интернет-ретейлеров JD Group (материнская компания магазина JD.com) примет участие в первой Китайской международной выставке потребительских товаров на Хайнане. Об этом сообщило издание " Хайнань жибао ".

По данным газеты, эта договоренность была достигнута в ходе встречи главы Управления международного экономического развития Хайнаня Хань Шэнцзяня и вице-президента JD Group Чжан Илиня. Как отметил замглавы компании, JD оптимистично рассматривает свое участие в выставке. Он также сообщил, что компания будет содействовать участию в ЭКСПО ведущих магазинов и торговых сетей. По его мнению, в ходе участия в выставке им будет интересно расширить сотрудничество с мировыми брендами, а также увеличить свою клиентскую и партнерскую базы.

В свою очередь, Хань Шэнцзянь заявил о том, что организаторы выставки приветствуют участие в ЭКСПО такой крупной интернет-площадки, как JD.com. Он отметил, что одной из целей проведения этого мероприятия является содействие росту продаж товаров премиум-класса, а также стимулирование внутреннего потребления в Китае.

JD Group была основана в 1998 году, и ныне является одним из лидеров в области электронной коммерции в КНР. Штаб-квартира компании находится в Пекине. Ее штат насчитывает около 220 тыс. сотрудников. В 2014 году компания провела листинг на американской бирже Nasdaq.

Первая Китайская международная выставка потребительских товаров пройдет 7-10 мая в административном центре провинции Хайнань - городе Хайкоу. Организаторами ЭКСПО выступают Министерство коммерции КНР и правительство Хайнаня. Это будет первая в Китае выставка, посвященная потребительским товарам.

К настоящему времени контрактная выставочная площадь экспозиции составляет 70 тыс. кв. м - 90% от запланированного показателя. Участие в выставке уже подтвердили такие мировые бренды, как L'Oreal, Pernod Ricard, Shiseido, Fancl, Johnson & Johnson, Dell, Osborne и Blackmores. Доля иностранных участников экспозиции составит порядка 80% от их общего количества на выставке, почетным гостем которой станет Швейцария. Более 10 стран, включая Германию, Ирландию, Францию, Южную Корею и Японию, представят свои национальные павильоны. Экспозиция выставки будет состоять из пяти основных разделов: модная жизнь, ювелирные украшения и бриллианты, высококачественные продукты питания и товары для здоровья, товары для путешествий и туризма, а также комплексные услуги.