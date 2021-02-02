Более 20 международных судов зарегистрировались в порту Янпу на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 2 февраля /ТАСС/. Количество международных судов, зарегистрированных в грузовом порту Янпу в южной китайской провинции Хайнань, в минувшем году увеличилось до 22 единиц. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

Их общий дедвейт составил 3,55 млн тонн. Таким образом, эта гавань превысила намеченный на год план по регистрации более 20 судов, следующих международными рейсами, общим дедвейтом 2 млн тонн.

В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, в контейнерном порту Янпу наблюдалась положительная динамика развития. Суда в прошлом году посещали эту гавань около 21 тыс. раз, что почти на 13% больше в годовом исчислении. По данным издания, в порту наметилась тенденция на увеличение габаритов обслуживаемых им транспортных средств. Так, суда, тоннаж которых больше 1 тонны, пришвартовывались в Янпу 2 750 раз, а суда, тоннаж которых превышает 3 тонны, - 945 раз. Эти показатели увеличились на 38% и 46% соответственно в сравнении с данными 2019 года.

Портовая зона Янпу китайской провинции Хайнань в прошлом году утвердила 502 заявки на регистрацию представительств компаний, из них 90 связаны с судоходством. Общее количество предприятий, зарегистрированных в этом промышленном районе с особым налоговым и таможенным режимом, достигло 640.

Янпу играет ключевую роль в развитии транспортной сети Китая. В соответствии с планами китайского правительства к 2035 году этот порт превратится в ключевой пункт по распределению товаропотока из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году Янпу станет крупным региональным транспортным узлом, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров в год.