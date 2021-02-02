Более 20 международных судов зарегистрировались в порту Янпу на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 2 февраля /ТАСС/. Количество международных судов, зарегистрированных в грузовом порту Янпу в южной китайской провинции Хайнань, в минувшем году увеличилось до 22 единиц. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".
Их общий дедвейт составил 3,55 млн тонн. Таким образом, эта гавань превысила намеченный на год план по регистрации более 20 судов, следующих международными рейсами, общим дедвейтом 2 млн тонн.
В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, в контейнерном порту Янпу наблюдалась положительная динамика развития. Суда в прошлом году посещали эту гавань около 21 тыс. раз, что почти на 13% больше в годовом исчислении. По данным издания, в порту наметилась тенденция на увеличение габаритов обслуживаемых им транспортных средств. Так, суда, тоннаж которых больше 1 тонны, пришвартовывались в Янпу 2 750 раз, а суда, тоннаж которых превышает 3 тонны, - 945 раз. Эти показатели увеличились на 38% и 46% соответственно в сравнении с данными 2019 года.
Портовая зона Янпу китайской провинции Хайнань в прошлом году утвердила 502 заявки на регистрацию представительств компаний, из них 90 связаны с судоходством. Общее количество предприятий, зарегистрированных в этом промышленном районе с особым налоговым и таможенным режимом, достигло 640.
Янпу играет ключевую роль в развитии транспортной сети Китая. В соответствии с планами китайского правительства к 2035 году этот порт превратится в ключевой пункт по распределению товаропотока из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году Янпу станет крупным региональным транспортным узлом, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров в год.