В Шереметьево ввели новые правила заезда такси на территорию аэропорта

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Подмосковья ограничили время бесплатного повторного въезда такси на территорию аэропорта Шереметьево с 1 февраля. На встречающих и провожающих автомобилистах новые правила не скажутся, сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"С 1 февраля ограничено время бесплатного повторного въезда на территорию аэропорта Шереметьево для автомобилей. Теперь въезд на территорию с бесплатным временем пребывания в 10 минут возможен через 2 часа после первого заезда. На встречающих и провожающих автомобилистах новые правила не скажутся, так как даже при ошибке въезда водитель сможет бесплатно заехать на территорию еще раз", - говорится в сообщении.

Если автомобиль въезжает на территорию аэропорта ежедневно более двух раз в сутки, то информацию передадут для проверки патрулю Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса области. В сообщении отмечается, что данные меры введены по обращениям пассажиров в Минтранс Московской области. Новые правила заезда на территорию аэропорта предотвратят скопление нелегальных такси на привокзальной площади, освободив проезд к терминалам аэропорта для пассажиров.

Кроме того, с 1 февраля для ликвидации "стихийных" парковок на территории аэропорта работают парконы, которые фиксируют нарушения. "По итогам анализа выявленных нарушений, нелегальные такси работают на первой линии парковки, а на территории аэровокзального комплекса прибывающим пассажирам навязывают услуги такого небезопасного транспорта "зазывалы". С декабря 2020 года на территории аэропорта выявлено и эвакуировано на спецстоянку 16 нелегальных такси, из них четыре автомобиля премиум-класса", - отметила пресс-служба.

На территории аэропортов Подмосковья продолжается системная работа по пресечению работы нелегальных такси. Инспекторы проверяют наличие разрешения такси и соответствие региональному стандарту. У водителей должны быть все документы: разрешение на перевозку, прохождение предрейсового медицинского и технического осмотров; на автомобилях должна быть необходимая атрибутика такси (белый цвет кузова, желтая полоса посередине, серая внизу), в том числе шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше. На нарушителей составляются протоколы об административном правонарушении, автомобили эвакуируют на штрафстоянку.

Как обезопасить свои поездки

Минтранс региона информирует пассажиров, что в салонах областных такси размещены QR-коды, по которым можно проверить действительность разрешения, узнать информацию о перевозчике и автомобиле, тем самым обезопасив свои поездки. В настоящий момент в Подмосковье работают около 90 тыс. такси по выданным разрешениям. О всех нарушениях, допущенных водителями, можно сообщить на горячую линию Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области по телефону +7 (495) 228-19-19 или на портал "Добродел".